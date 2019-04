Un succès sucré

Crédit photo : Courtoisie

C’est sous un soleil radieux et une température printanière que la Ville de La Pocatière a présenté la 5e édition de l’activité « Sucré-Ris », le dimanche 14 avril dernier, au stationnement du Centre Bombardier.

M. André Thériault a fait chanter et danser les gens présents avec sa musique traditionnelle, accompagné de sa guitare et de son harmonica. Mme Pierrette Maurais a également partagé sa passion des légendes, en racontant deux contes, dont la célèbre Jongleuse, qui se situe entre autres à Rivière-Ouelle. Les animaux de la ferme Napolie ont, encore une fois, enchanté les visiteurs; doux et habitués aux enfants, ils se sont laissé nourrir et cajoler tout l’après-midi. Le quizz du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation du Québec et les activités organisées par les Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) ont permis aux participants de gagner des oeufs chocolatés de la Chocolaterie La Fée Gourmande de Kamouraska. Finalement, l’entreprise Technologie InovaWeld était présente afin de présenter l’entreprise, particulièrement l’Inovadrum utilisé en acériculture. M. Jeannot Dubé a concocté de la tire sur la neige et plus de 800 « palettes » ont été distribuées durant l’activité.