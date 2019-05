Un projet vélo-camping inédit à Mont-Carmel

Crédit photo : Maxime Paradis

Partir de l’église de Mont-Carmel et se rendre directement au camping du lac de l’Est à vélo, à travers les routes forestières existantes, sera bientôt plus qu’un rêve, mais une réalité. Et au passage, il sera même possible de poser sa tente en bordure d’un lac, sur le territoire de la Zec Chapais.

Ce projet de « bikepacking » ou de vélo-camping inédit est l’idée de Mathieu Gauvin, amateur de cyclotourisme, de vélo de montagne et également fier résident de Mont-Carmel. Familier avec des projets similaires déployés au Vermont et dans la vallée du Bras-du-Nord près de Saint-Raymond-de-Portneuf, il s’est dit qu’il y avait là une belle occasion de positionner son village autour d’une activité plein-air en croissance un peu partout où elle est pratiquée. « À East Burke au Vermont, ils ont développé l’équivalent de 100 milles de sentiers et ils peuvent attirer jusqu’à 10 000 personnes par fin de semaine, principalement des Québécois originaires de l’Estrie, dans un petit village d’à peine 200 personnes », déclare-t-il.

Le projet n’a donc pas manqué de titiller la Corporation de développement de Mont-Carmel qui accompagne désormais Mathieu dans sa concrétisation. D’une part, parce que le « bikepacking » nécessite peu d’investissements, à l’exception de la signalisation. D’autre part, parce que les retombées économiques qu’ils occasionnent sont plus que positives dans les petites municipalités où l’activité est pratiquée. « On a clairement le territoire qui est fait pour accueillir ce type de projet. C’est aussi pourquoi on commence à en parler maintenant, car on veut aussi jauger l’intérêt des amateurs de vélo et susciter un certain engouement », d’ajouter Émilie Dupont, directrice de la Corporation.

Zec Chapais

Troisième partenaire et non le moindre, la Zec Chapais s’est aussi dite emballée par l’idée, elle qui avait déjà jonglé avec l’idée de développer des sentiers de vélo de montagne sur son territoire. Dans le cas du projet de Mathieu Gauvin, ce dernier permettrait donc de relier le cœur du village de Mont-Carmel à partir de l’église, jusqu’au Camping du lac de l’Est, en passant à proximité du lac Saint-Pierre et des plus beaux plans d’eau de la Zec.

Afin de profiter de la manne de cyclistes qui emprunteront cette « autoroute cyclable », la Zec prévoit développer sur son territoire des espaces de camping rustiques dédiés à cette clientèle. « Nous avons obtenu des subventions pour mettre en place les sites dès cet été. Si tout va bien, tout serait prêt pour les vacances de la construction », de confirmer N’Rick Villeneuve, chef d’équipe et assistant à la protection de la faune à la Zec Chapais.

Le repérage en vue de développer « l’autoroute cyclable » doit débuter cet été. Elle doit reprendre essentiellement des routes déjà existantes sur le territoire de la Municipalité et de la Zec sur une distance d’environ 70 à 80 km. Une fois la mise en place complétée, une autre phase consistant à développer des pistes de vélos de montagne sur sentiers pédestres serait dans la mire de Mathieu Gauvin et ses acolytes.