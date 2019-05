Un prix prestigieux pour les lits d’hôpitaux révolutionnaires

Crédit photo : Courtoisie

La gamme de lits d’Umano Médical de L’Islet conçus avec des chercheurs de Solutions Novika et des professeurs du Cégep de La Pocatière a été récompensée ces derniers jours par le Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada.

Ce prix prestigieux assorti de montants de 120 000 $ (100 000 $ pour Solutions Novika et 20 000 $ pour Umano Médical) a été remis lundi dernier à Ottawa. Le prix reconnaît l’excellence et les retombées du travail réalisé sous la direction de Luc Landry de Solutions Novika. « C’est beaucoup de fierté de faire quelque chose d’utile pour la société. C’est le seul objet que l’hôpital te donne comme patient. C’est ton lit à toi, jusqu’à ce que tu t’en ailles », résume Luc Landry.

Ces lits révolutionnaires ont été bien pensés. Ils ont un système de détection de sortie de lit, c’est-à-dire qu’avec la balance intégrée, le personnel sait si le patient se déplace sur le côté du lit, par exemple. Cela prévient les chutes avant qu’elles ne surviennent. Aussi, les chutes peuvent aussi être évitées puisque le lit descend très bas.

Les surfaces sont également faciles à nettoyer. « Ily a moins de craques. Oui, il y a des matériaux novateurs, mais neutres biologiquement. C’est fait avec de la mécanique facilement nettoyable », ajoute M. Landry.

Pour développer l’ergonomie des lits, des professeurs du Cégep de La Pocatière ont aussi été consultés, pour faciliter le travail des infirmières, par exemple. Qui plus est, un système de détection de coincements permet d’éviter, lorsque l’on descend ou monte le lit, d’écraser un objet ou même une partie du corps du patient.

Prix

Le conseil souligne donc l’apport des membres de l’équipe de recherche, soit MM. Vincent Gingras et Stéphane Doyon, en plus de M. Landry, de Mme Geneviève Caron et de M. Jean-Sébastien Castonguay du Cégep de La Pocatière et de Mme Esther Berthelot d’Umano Médical.

Umano Médical produit environ 30 lits ook snow ALL par semaine depuis juillet et le vend au Canada, en Angleterre, aux États-Unis et bientôt en Australie. Il sera présenté au Brésil sous peu. « Le prix est pour le développement de la technologie du ook snow ALL, des avancées technologiques que l’on a faites », soulignait Christian Cariou, président d’Umano Médical. « On essaie toujours de s’améliorer pour le patient et le personnel. C’est toujours notre objectif, sinon on ne développe pas », ajoute-t-il.