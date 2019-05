Un prix pour une technicienne en éducation spécialisée du Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a procédé à la remise des prix Distinction à ses employés s’étant démarqués pour leur leadership, leur excellence et leur innovation dans les 5 catégories présentées. Au total, 60 candidatures ont été reçues et près de 275 personnes ont pris part aux célébrations de cette 3e édition des prix Distinction.

La catégorie de l’« Employé innovateur » souligne le travail d’un employé reconnu pour sa capacité à sortir des sentiers battus, qui développe des projets tangibles et prend des initiatives ayant un impact sur l’ensemble de l’organisation. C’est Joannie Boilard, technicienne en éducation spécialisée oeuvrant auprès de la clientèle de la Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique au Centre Thérèse-Martin situé à Rivière-Ouelle, qui s’est vue remettre le trophée de cette catégorie présentée par Caroline Morin, directrice des ressources financières.

Alliant créativité et dynamisme, Mme Boilard contribue par ses initiatives au développement du plein potentiel et à la participation sociale des usagers.