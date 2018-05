Un printemps tout en littératie

Crédit photo : Courtoisie

Le printemps de 2018, sur le territoire couvert par L’ABC des Hauts Plateaux, aura été empreint de littératie. La communauté a eu l’opportunité de participer à toutes sortes d’activités lui permettant d’apprécier le plaisir de lire et d’apprendre.

L’ABC des Hauts Plateaux, organisme présent depuis plus de vingt ans dans la région et ayant instauré et maintenu de nombreux projets prisés, poursuit sa lancée en organisant de multiples activités de littératie. Vous découvrirez ici celles qui ont eu lieu en mars et avril et qui ont été offertes à toute la population, que ce soit en bibliothèque, à l’école ou dans un lieu communautaire.

Mars a débuté avec deux mini services de garde « Journées découvertes » pendant la semaine de relâche, soit un au bureau de Saint-Pamphile et l’autre au point de service de Saint-Paul-de-Montminy. En tout, ce sont 39 enfants qui ont participé aux activités scientifiques, littéraires, intergénérationnelles, cinématographiques et culinaires qui ont été organisées et animées par des employées passionnées de l’organisme.

Le 25 mars était la deuxième édition de la Chasse aux cocos à Sainte-Perpétue. La première édition, en 2017, avait été un franc succès et afin de pouvoir accueillir autant de personnes cette année, la Chasse aux cocos s’est déplacée vers l’église du village, qui est présentement dans un projet de transformation en médiathèque. C’est donc suite à une lecture animée d’un conte printanier et des activités physiques que les 44 enfants présents, accompagnés de leurs 22 parents, sont partis à la découverte de l’église pour y trouver des œufs remplis de surprises.

De plus, le 14 avril dernier, L’ABC a offert un transport gratuit à la population pour que les intéressés puissent aller visiter le Salon international du livre de Québec. Ce sont 32 personnes, dont 15 enfants, qui ont pu découvrir des milliers de livres et croiser leurs auteurs préférés.

Tout au long des deux mois, cinq bibliothèques municipales (Sainte-Apolline-de-Patton, Sainte-Perpétue, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Marcel, et Saint-Pamphile), des familles et des garderies ont été invitées à participer à des animations de lecture autour de l’histoire de Blanche-Neige et sur le thème de la Cabane à sucre. Certaines d’entre elles ont vu un « Arbre à sucre des amis » pousser sur un mur, réalisé par les enfants participants. Nous vous invitons à visiter les bibliothèques municipales de Saint-Marcel, de Sainte-Perpétue et de Saint-Pamphile pour admirer leur réalisation.

De plus, en avril, mois de la littérature jeunesse, la Bibliothèque Marie-Louise-Gagnon a présenté une programmation spéciale : formation d’animation de livres pour les tout-petits octroyée à 11 adolescents de l’École secondaire La Rencontre, introduction au monde de la BD et création personnelle de planche, une Table ronde des auteurs de chez nous et un Cercle de lecture dans la noirceur pour clore la série d’événements.

L’ABC n’a pas oublié d’animer les écoles! À l’école secondaire La Rencontre, le groupe de la classe de persévérance en continu a reçu une vingtaine d’enfants de 3 à 5 ans, tous venus se faire raconter des livres par les élèves. Au primaire, le projet de Lecture partagée se déroule dans les écoles de la Colline / Sainte-Apolline, Chanoine-Ferland et Saint-Joseph. La Tente à contes s’est arrêtée à l’école primaire de la Colline ainsi que l’auteure Carolyn Chouinard qui a été ravie de voir les créations artistiques des élèves : les couvertures de tous ses livres ont été recréées. Pour couronner le tout, les 350 élèves, provenant des huit écoles primaires du territoire et leurs professeurs ont été photographiés avec leur livre préféré, ou leur coup de cœur. Toutes ces photos sont devenues ou vont devenir des murales, des cordes à linge ou encore des mosaïques. Elles ont été le prétexte parfait pour faire parler les enfants de ce qu’ils aiment lire.