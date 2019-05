Un levier pour le développement de nos collectivités

Crédit photo : Courtoisie

Près de 30 personnes étaient réunies le 25 avril dernier à l’Auberge Cap Martin, dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, pour le Café-rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska qui portait sur l’organisation des festivités de commémoration visant à souligner la fondation de plusieurs municipalités kamouraskoises.

La conférencière Mme Jacinthe Thiboutot, coordonnatrice des fêtes du 125e de Saint-Germain, a partagé l’expérience qu’elle a vécue au cours de la dernière année ainsi que ses réflexions sur les enjeux auxquels font face les comités organisateurs et les retombées positives et concrètes qu’engendrent ces célébrations pour les communautés locales. Sans nécessairement tenir une rencontre portant spécifiquement sur la vision des fêtes, Mme Thiboutot a mentionné l’importance de se donner une vision au cours des rencontres et de la construire autour des objectifs fixés par l’équipe de travail. La vision commune des festivités a des impacts positifs avant, pendant et après les fêtes, et ce, tant sur les plans communautaire, culturel et matériel. Pour elle, les facteurs clés de réussite sont la gouvernance, l’équipe, la communication, les contacts humains et le temps.

« Les fêtes commémoratives sont bien plus que des activités sociales divertissantes. Elles sont l’occasion de se remémorer l’histoire de sa communauté, de créer des liens solides entre les natifs et les nouveaux arrivants, de développer l’identité, le sentiment d’appartenance et de fierté de la population et d’améliorer ses infrastructures et équipements. Elles sont aussi une opportunité extraordinaire pour se tourner vers l’avenir et faire naître des idées et des projets de développement pour le futur », de conclure Mme Thiboutot.

Bon nombre de municipalités du Kamouraska fêteront dans les prochaines années : Rivière-Ouelle, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Joseph-de-Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Pascal.