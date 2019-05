Un été qui fera appel à votre patience

Crédit photo : Jonathan Ouimet (Unsplash.com)

Vous avez trouvé l’hiver long? Le printemps moche? Armez-vous de patience, car l’été ne s’annonce guère mieux et il ne serait pas près de se pointer si on se fie aux tendances dévoilées par André Monette, météorologue chez MétéoMédia.

Cette situation s’explique par un blocage atmosphérique qui amène beaucoup de chaleur dans l’Ouest canadien et son contraire au centre et à l’est du pays. « C’est comme ça depuis l’automne dernier. L’hiver et le printemps qu’on a connus cette année en sont la conséquence », d’expliquer André Monette.

Et la tendance ne serait pas près de s’inverser en juin ni au début du mois de juillet. Bref, il faudrait s’armer de patience et attendre la deuxième moitié de l’été avant d’espérer des poussées de chaleur intéressantes sur notre région. « Actuellement, c’est très chaud sur la Côte Est américaine et géographiquement parlant, la région de Kamouraska-L’Islet est très bien positionnée pour être en mesure d’accueillir cette chaleur dans les premiers, lorsqu’elle remontera jusqu’à nous au Québec », de confier le météorologue, sur une note plus optimiste.

« C’est une autre conséquence du fait d’être pris entre une zone d’air froid au nord de l’Ontario et une autre d’air chaud au sud. Mais on parle plus d’épisodes orageux que de journées grises consécutives où il pleuvra sans arrêt. » – André Monette

S’il est peu probable que des records de chaleur soient battus dans la première portion de l’été, à quoi ressembleront les températures pour juin et juillet? « Dans les normales saisonnières », d’indiquer André Monette. Rappelons que celles-ci sont de 20° en juin et de 24 °C en juillet.

Précipitations

Après deux étés anormalement secs, les agriculteurs peuvent tout de même se réjouir cette année, car la région devrait recevoir entre 250 et 275 mm de pluie pour juin, juillet et août, ce qui est là aussi dans les normales saisonnières. « C’est une autre conséquence du fait d’être pris entre une zone d’air froid au nord de l’Ontario et une autre d’air chaud au sud. Mais on parle plus d’épisodes orageux que de journées grises consécutives où il pleuvra sans arrêt. »

Avec un peu de chance, André Monette mentionnait que la tendance qu’il dévoilait aujourd’hui ne se concrétiserait pas. « L’an passé, on ne prévoyait pas un été sec comme on a connu, et ce printemps, on s’attendait que le dôme d’air froid qui était avec nous cet hiver finisse par remonter, alors qu’il a stagné durant trois mois. Bref, en météorologie, tout peut arriver », conclut-il.