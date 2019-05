Un cocktail-bénéfice aux saveurs du Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

C’est un pas de GÉANT qui a été franchi lors du cocktail-bénéfice du samedi 25 mai dernier alors que près de 90 personnes se sont donné rendez-vous à la Chapelle du quai de Rivière-Ouelle afin d’appuyer le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux (CCCPO) dans sa campagne de financement. À cet égard, le CCCPO souhaite dès l’automne 2019, démarrer les travaux d’aménagement extérieurs de la Chapelle afin de la rendre plus attractive et accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’activité. qui s’est déroulée en formule 5 à 7, a fait vivre une expérience gastronomique aux convives avec des produits du terroir kamouraskois. Soulignons l’apport important d’une quinzaine de producteurs d’ici qui ont offert gracieusement l’ensemble des produits dégustés lors de cette soirée.

Alors que l’événement fut animé avec professionnalisme et humour par Michel Harvey, un encan silencieux se tenait lors de la soirée permettant au CCCPO d’amasser une somme additionnelle de 1 800 $, au terme de cette activité. Notons que tous les objets mis à l’encan ont été donnés généreusement par des artistes et des partenaires d’affaires qui ont à cœur la cause de la Chapelle du quai. Mentionnons également la contribution du président d’honneur, le député Bernard Généreux, à la réussite de cette soirée qui a soutenu la Chapelle du quai dans cette démarche.

Bilan de la campagne de financement

Depuis le lancement officiel de sa campagne de financement le 15 avril dernier, le CCCPO a déjà amassé une somme de plus de 40 000 $ sur un objectif de 50 000$. Ce montant inclut les profits réalisés lors du cocktail-bénéfice, les commandites par les entreprises, les dons individuels et les subventions gouvernementales.

Activités à venir

D’autres activités de collecte sont à venir jusqu’à la fin de la campagne prévue en septembre, soit au moment d’entreprendre les travaux d’aménagement extérieur. D’ici là, il sera possible de se procurer une carte Les Amis de la Chapelle en communiquant directement au numéro 418 371-1112.

La Chapelle du quai ouvrira officiellement ses portes le jeudi 20 juin.