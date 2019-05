Un 2e Rendez-vous pour l’économie circulaire au Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Fort du succès de la 1re édition tenue en 2017, un 2e Rendez vous de l’économie circulaire au Kamouraska se tiendra au Cégep de La Pocatière le 18 juin prochain, de 9 h 30 à 16 h

Lors du 1er Rendez-vous, une centaine d’entrepreneurs et d’intervenants ont reçu de l’information pertinente leur permettant de saisir les potentiels rattachés à l’économie circulaire tout en suscitant chez eux l’intérêt de passer à l’action.

« Deux ans plus tard, notre territoire a réellement évolué dans cette voie. Nous avons réussi, avec nos partenaires, à faire naître et animer une symbiose industrielle dans laquelle une cinquantaine d’entreprises et d’institutions sont impliquées. Ce réseau, c’est plus de 284 tonnes de matières échangées et près de 80 tonnes détournées de l’enfouissement, sans compter des économies directes de près de 65 000 $ pour ces entreprises », de mentionner la directrice générale de la SADC du Kamouraska, Mme Anik Briand.

Ainsi, on retrouve au programme de ce 2eRendez-vous, un état de situation sur l’économie circulaire au Québec et dans le monde par Mme Mélanie McDonald de l’Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire (Institut EDDEC), une conférence de l’expert reconnu, M. Guillaume Lavoie sur l’économie collaborative, ainsi que des ateliers sur le partage de main-d’œuvre, les mycotechnologies et le rôle central que peuvent jouer les entreprises d’économie sociale. La programmation détaillée est disponible sur le site Internet de la SADC du Kamouraska : sadckamouraska.com/rendez-vous.

Pour information et inscription d’ici le 12 juin 2019, visitez le sadckamouraska.com/rendez-vous.