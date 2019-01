Umano Medical remet deux lits médicaux au Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Umano Medical, une compagnie de la région dont le siège social est situé à L’Islet, fait un don de deux lits médicaux à la Fondation du Cégep de La Pocatière. Ces équipements, dotés des toutes dernières technologies, sont utilisés à des fins éducatives.

Le don représente une excellente nouvelle pour l’établissement d’enseignement, dont la flotte d’équipement était désuète. Le directeur des études du Cégep de La Pocatière, M. Steve Gignac, s’est vu réjoui: « cela permettra aux enseignant(e)s et aux étudiant(e)s de bénéficier d’équipements de grande qualité et des plus actuels dans leur formation. »

Ainsi, pour faire bénéficier de ce don au plus grand nombre d’étudiant(e)s et d’enseignant(e)s possibles, le premier lit est mis en fonction au Cégep de La Pocatière; le deuxième est utilisé au Centre d’études collégiales du Témiscouata, à Témiscouata-sur-le-Lac. Tous deux serviront à l’enseignement en soins infirmiers.

Depuis plusieurs années, Solutions Novika est un partenaire important pour Umano Medical dans le développement de ses produits. Au cours du processus, ces derniers ont fait appel au département de soins infirmiers du Cégep de La Pocatière. Étudiants et professeurs ont ainsi été concertés pour que le produit réponde adroitement aux besoins du terrain.

Des technologies novatrices

Umano Medical permet aux étudiants de la région de poursuivre leur formation avec des lits dotés de toutes dernières technologies, comme un système de détection de sortie de lit ou une balance intégrée avec historique de données. Ghislain Demers, Vice-Président aux ventes et à la recherche & développement chez Umano Medical, explique : « Au Québec, de plus en plus d’établissements renouvellent leurs lits puisqu’ils réalisent à quel point ces technologies contribuent à la qualité et à l’efficacité des soins. » Les étudiants du Cégep de La Pocatière seront donc amenés à travailler avec ces lits au sein de leurs carrières.