Umano Médical présente son nouveau lit révolutionnaire

Crédit photo : Maxime Paradis

L’entreprise Umano Médical de L’Islet dévoilait, le 26 juillet dernier, son tout nouveau lit médical, le ooksnow ALL. Fruit d’un travail de près de trois ans, ce nouveau lit entend proposer une véritable révolution dans le milieu de la santé en offrant plusieurs fonctionnalités jusqu’à maintenant jamais développées ou combinées.

Même si le ooksnow ALL a l’apparence d’un lit d’hôpital typique, il est un des produits les plus novateurs du genre sur le marché, selon Umano Médical. Polyvalent, il s’adapte à différents environnements de soins allant de la médecine-chirurgie en passant par les soins bariatriques et les soins palliatifs. Parmi ses caractéristiques distinctives, il permet de supporter une charge de 1060 lb et d’adopter une hauteur basse de 11’’.

En plus d’être doté des toutes dernières technologies du marché comme la balance intégrée, un écran tactile et un système de détection de sortie de lit, le ooksnow ALL est le seul lit médical sur le marché à permettre une extension électrique de sa largeur pour y accueillir deux personnes allongées. « Terminé le conjoint ou la conjointe qui doit dormir sur une chaise à côté du lit d’hôpital alors que la personne aimée qui vient de recevoir des soins a besoin de proximité et de réconfort », d’expliquer Ghislain Demers, vice-président R et D et ventes chez Umano Médical.

30 mois de développement

Développé sur 30 mois, le ooksnow ALL a nécessité 6 M $ d’investissement et permis la création de 50 emplois à l’usine de L’Islet. Durant toute cette période, environ 32 prototypes ont été assemblés avant d’en arriver au résultat actuel. Ghislain Demers précisait que toutes les améliorations ont été apportées en fonction des commentaires des clients pour en arriver à un produit dont les impressions partagées jusqu’à maintenant, lors des différents événements de présentation, sont très positives. « Si on veut encore produire des choses au Québec, il faut être innovant et offrir des produits à haute valeur ajoutée pour se démarquer des gros joueurs », a-t-il ajouté.

Actuellement, le carnet de commandes d’Umano Médical est garni de près d’une centaine de lits ooksnow ALL qui doivent être livrés au Québec, dans d’autres provinces canadiennes, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Umano Médical emploie 161 personnes à L’Islet et une dizaine de postes demeurent encore à combler.