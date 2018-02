Umano Medical fait don d’un lit de 5000 $ au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Maxime Paradis

L’entreprise Umano Medical a offert un lit à la fine pointe de la technologie à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, jeudi dernier. L’entreprise de L’Islet veut ainsi remercier le CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli qui lui a prêté ses locaux pour le tournage d’une vidéo corporative.

C’est devant près d’une vingtaine de résidents du CHSLD que l’entreprise Umano Medical a fait don de ce « lit intelligent » adapté particulièrement pour les personnes qui bénéficient de soins de longue durée. « C’est un lit à la fine pointe de la technologie qui prévient les chutes et qui s’adapte à plusieurs besoins », d’indiquer Mme Joannie Legros, conseillère marketing et communication chez Umano Medical.

D’une valeur de plus de 5000 $, ce lit est également doté d’un matelas qui prévient les plaies de lit auprès des patients. Il est le quatrième du genre dans tout le CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli.

Merci

Pour Umano Medical, ce don à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet était une façon de dire merci au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli qui les avait accueillis quelques mois plus tôt pour le tournage d’une vidéo. « Nous sommes actuellement dans le processus de lancement d’un nouveau lit conçu pour les personnes qui doivent recevoir des soins bariatriques. On trouvait que le CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli était tout à fait approprié pour le tournage de la vidéo corporative qui doit présenter ce produit. En plus, c’est dans la municipalité voisine de notre entreprise. Ils nous ont si bien accueillis que c’était la moindre des choses que de les remercier », d’indiquer Christian Cariou, président d’Umano Medical.

En exclusivité, Umano Medical a profité de cette remise spéciale pour présenter la vidéo aux résidents du CHSLD, dont plusieurs ont eu la chance de côtoyer les comédiens lors du tournage. La vidéo pourra être visionnée sur les réseaux sociaux et le site web d’Umano Medical à l’été 2018.