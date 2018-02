Trouver Savoie

Crédit photo : Courtoisie

Au bout du fil, Caroline Savoie a un bel accent acadien qui caresse l’oreille autant que ses chansons et ses mélodies. L’auteure-compositrice-interprète originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick roule musicalement sur les chapeaux de roues depuis sa participation à l’émission The Voice en France, mais surtout depuis son couronnement au Festival international de la chanson de Granby en 2015.

Enfant, Caroline faisait de la musique dans sa chambre, comme toutes les petites filles qui ont rêvé de devenir chanteuses. Puis elle a commencé à participer à des concours et à faire des spectacles dans son coin de pays néo-brunswickois. La sortie de son premier EP l’a amené à monter davantage sur scène.

Puis, Caroline a fait The Voice. Elle s’est classée dans le Top 16. Pourquoi en France et non La Voix au Québec? « Ce sont eux qui m’ont recruté sur YouTube. Au départ, j’ai même refusé parce que je ne me voyais pas là-dedans », raconte-t-elle. Cette participation l’a amenée à faire plusieurs spectacles en France et en Belgique.

Un autre moment fort de sa jeune carrière a été sa participation au Festival de la chanson de Granby où elle a remporté les honneurs. Caroline a jusqu’à ce jour remporté une quinzaine de prix, dont le Prix SOCAN de la chanson primée pour sa chanson Y’en aura, le Prix du public Yves-Gagnon et le Prix de la presse Jacques-Cossette.

Après deux EP, elle a récemment sorti un premier album éponyme. Ce sont les chansons de cet album et d’autres nouvelles compositions qu’elle offrira le vendredi 16 février prochain, à 20 h, à la Salle Promutuel Assurance de Montmagny. « On sera quatre musiciens sur scène », dit-elle.

Avec ses chansons intimes et réconfortantes, sa voix aussi puissante qu’unique, un charisme et un naturel déconcertant, Caroline Savoie séduit partout où elle passe.

Les textes sont forts et soutenus par une mélodie accrocheuse. « J’écris sur tout ce qui me touche », dit-elle, interrogée sur ce qui l’inspire.

Déjà à l’école primaire, Caroline avait une passion pour la lecture et l’écriture. « J’aimerais ça, aussi, écrire des contes », dit-elle. Pourtant, en chanson, la mélodie lui vient plus facilement que le texte. « J’ai de la misère à dire beaucoup en peu de mots », ajoute Caroline Savoie.

Sara Dufour

L’entrevue a eu lieu avec Caroline Savoie. Toutefois, une autre artiste de la relève se produira en même temps qu’elle. Il s’agit de Sara Dufour.

On raconte de cette Saguenéenne qu’au volant de sa guitare, elle raconte des « bouttes » d’histoires à vapeur d’essence et vous entraîne dans ses aventures parsemées d’humour et de spontanéité.