Trottoir mal déneigé : Rivière-Ouelle comprend, mais ne peut faire plus

Crédit photo : Courtoisie

La Municipalité de Rivière-Ouelle se dit sensible aux revendications de Mme Elizabeth Hudon, une maman de quatre enfants qui déplore que le trottoir à proximité de l’école primaire ne soit pas déneigé durant l’hiver. Toutefois, le maire dit qu’il est pratiquement « impossible » de faire plus. (À lire également : Une maman part en croisade pour un meilleur déneigement).

Même s’il qualifie la demande de Mme Hudon de « tout à fait légitime », le maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, estime que de déneiger le trottoir qui longe le cimetière, à proximité de l’école primaire, est difficile en hiver. « Au printemps, quand la fonte a commencé, on pourrait peut-être regarder à le déblayer rapidement plutôt qu’attendre que la nature fasse son œuvre », suggère-t-il.

« Au printemps, quand la fonte a commencé, on pourrait peut-être regarder à le déblayer rapidement plutôt qu’attendre que la nature fasse son œuvre. » – Louis-Georges Simard

Toutefois, après avoir examiné la demande de Mme Hudon avec le conseil, la Municipalité en est venue à la conclusion qu’elle ne pouvait y répondre positivement. « Maintenir ce tronçon déblayé de façon sécuritaire, c’est pratiquement impossible. Parce que la question n’est pas juste de déneiger, mais de le faire adéquatement pour s’assurer que ça ne soit pas glissant non plus par la suite », ajoutait-il.

Amoncellement de neige

Ce qui rendrait l’opération « impossible », selon M. Simard, ce sont les amoncellements de neige qui se forment à cet endroit sur le chemin du Haut de la Rivière. « Rivière-Ouelle est soumise à de grands vents en hiver et la neige a tendance à s’accumuler davantage à certains endroits. Avec la charrue qui passe par la suite, on parle d’une quantité trop importante. On ne peut donc pas utiliser la souffleuse qui déneige le trottoir sur le pont pour faire ce tronçon », déclarait-il.

Toutefois, Louis-Georges Simard concluait en mentionnant que l’entrepreneur responsable du déneigement aurait la directive « d’élargir le plus possible » la rue dans ce secteur pour permettre une meilleure circulation des piétons.