Une troisième tour sera finalement construite à la Résidence Hélène Lavoie

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Changement de cap dans le projet d’agrandissement de la Résidence Hélène Lavoie à La Pocatière. Plutôt que d’ajouter trois étages au bâtiment principal, le propriétaire Serge Boucher projette désormais la construction d’une troisième tour d’habitation sur le site actuel.

Cette décision a été prise au milieu de l’été de nous confirmer l’adjoint à la direction, M. André Bernier. La complexité du projet combinée à la quiétude des résidents habitant le bâtiment principal qui aurait été affectée sont autant de raisons qui ont poussé le propriétaire de la résidence à regarder d’autres avenues.

« Les architectes et les ingénieurs doivent nous revenir avec des plans plus précis prochainement. » – André Bernier

Celle retenue est finalement la construction d’une troisième tour, à l’arrière du bâtiment principal, qui doit comprendre plus de 90 unités d’habitation additionnelles. Le projet initial en prévoyait seulement 60. Cette tour doit être construite en partie là où se trouve actuellement un buton rocheux et un terrain voisin où la résidence qui s’y trouvait a été démolie récemment. « Les architectes et les ingénieurs doivent nous revenir avec des plans plus précis prochainement », d’indiquer André Bernier.

Si la hauteur de la tour n’a pas encore été statuée, l’adjoint à la direction de la Résidence Hélène Lavoie mentionnait qu’elle ne peut excéder huit étages, en vertu des règlements municipaux de la Ville de La Pocatière. Toutefois, elle devrait inclure des stationnements souterrains pour les résidents et idéalement être reliée aux deux autres bâtiments de la résidence par un passage souterrain. « On ne pense pas être capable de loger la structure cet automne », d’expliquer André Bernier.

La livraison du nouveau bâtiment serait donc prévue plus tard au courant de 2019.