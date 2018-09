Le troisième lien : un incontournable selon Marie-Eve Proulx

Crédit photo : Courtoisie

Marie-Eve Proulx, candidate de la CAQ dans Côte-du-Sud a rencontré les médias pour rappeler l’importance du troisième lien entre Québec et Lévis pour l’ensemble de la région de Côte-du-Sud.

Mme Proulx a expliqué sa position : « Le troisième lien est d’une extrême importance et vital pour notre région. C’est un vecteur de notre économie locale et il est impératif qu’il soit une priorité pour le prochain gouvernement. Ça peut faire une réelle différence pour l’occupation du territoire, une de mes priorités. »

Elle était entourée d’Éric Caire, député sortant de La Peltrie, de Gilbert Thibault, de Transport Gilmyr et de Gaston Mailloux, de Gestion Gaston Mailloux. « Depuis plusieurs décennies, les rapports et les études accumulent la poussière au ministère du Transport. Il est maintenant temps que le projet démarre, et nous avons besoin de Marie-Eve Proulx à l’Assemblée nationale pour contribuer à sa réalisation », de souligner Éric Caire.

M. Thibault a expliqué : « Pour une entreprise de transport de la Côte-du-Sud comme Gilmyr, le troisième lien aura un impact majeur au quotidien. Ça va clairement être un plus pour le développement de notre entreprise. Pour cette raison, j’appuie Marie-Eve Proulx et j’espère que la CAQ formera le prochain gouvernement. » M. Mailloux a renchéri : « Comme promoteur immobilier dans la région, il est évident que le troisième lien nous donne un argument de taille pour convaincre des familles de s’établir dans la région. »

Marie-Eve Proulx a rappelé que la CAQ est le seul parti à s’engager à commencer les travaux dans le prochain mandat alors que le Parti libéral multiplie encore les études pour une construction potentielle en 2026. De plus, seule la CAQ s’engage à réaliser un troisième lien à l’est.

Marie-Eve Proulx a conclu en disant : « Le développement d’une région se fait à partir de ses forces et de ses talents locaux. Par ma connaissance du milieu, mon expérience au cœur des régions et mon énergie, je vais collaborer avec tous les acteurs pour qu’ensemble, nous construisions maintenant le changement. Le Québec a grandement besoin d’innovation et d’idées créatives. La CAQ s’inscrit directement dans cette vision. »