La troisième édition de la Classique SPHINX prendra son envol ce vendredi

Crédit photo : Courtoisie

Pour cette édition, le comité organisateur sera l’hôte de 460 élèves athlètes venant de 15 écoles différentes. Ceux-ci disputeront un grand total de 57 rencontres lors de l’évènement. La mise au jeu officielle de la Classique se déroulera le vendredi 7 décembre à 17 h 45 au Stade de la Cité des Jeunes, alors qu’une équipe locale, celle des Sphinx M12, croisera le fer face aux Dragons de l’Académie Ste-Anne.

La Classique a le plaisir de recevoir plusieurs organisations du Québec. En effet, c’est huit formations M12 (5e et 6e année du primaire), six formations M13 (1re secondaire), cinq formations M15 mineur (2e-3e secondaire) et sept formations M15 majeur (2e-3e secondaire) qui tenteront de remporter les honneurs dans leur catégorie respective. Les responsables de la Classique, Mmes Julie et Élaine-Élise Malenfant, sont fières du dynamisme des bénévoles. « C’est incroyable le dévouement et le temps que plusieurs investissent pour les jeunes! Cette énergie est palpable. Chaque année, les joueurs et nos visiteurs le ressentent ». C’est avec enthousiasme que l’organisation a bien hâte d’accueillir les gens de la région ainsi que tous les visiteurs de partout en province.

La première journée de compétition de la Classique sera bien remplie. Le tout débutera ce vendredi 7 décembre. Les gens de Saint-Pascal pourront profiter de six matchs présentés à l’aréna de l’endroit. Les matchs auront lieu de 10 h à 17 h 30. À Rivière-du Loup, 14 parties sont prévues à l’horaire, et ce, dès 9 h au Stade de la Cité des Jeunes ainsi qu’au Centre Premier Tech.

Vous pourrez voir l’horaire complet, les résultats et plusieurs photos de l’évènement sur la page Facebook de la Classique Sphinx ou au http://kreezee.com/classique-sphinx.