Troisième édition de la Classique de hockey SPHINX

Crédit photo : Courtoisie

L’organisation de la Troisième Classique SPHINX est fière de vous inviter à son tournoi qui ne cesse d’attirer l’attention des différentes ligues de hockey scolaires au Québec. Cette Classique de hockey se tiendra principalement au Centre Premier Tech et au Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup mais offrira aussi quelques parties à Saint-Pascal ainsi qu’à Trois-Pistoles.

Une fois de plus, des personnalités importantes se sont associées à la Classique SPHINX. En effet, M. Christian Pelletier, homme d’affaires reconnu dans notre région, ainsi que Mme Marie-Pier Boudreau-Gagnon, ex-athlète olympique de haut niveau, ont accepté la coprésidence d’honneur de l’évènement. Ces deux personnes, qui incarnent la réussite et le dynamisme dans notre milieu, campent aussi ce même rôle pour la 56e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Rivière-du-Loup à l’hiver 2021. Selon eux : « La Classique Sphinx s’inscrit aussi dans ces rendez-vous rassembleurs qui réussissent à mobiliser la population et contribuent à promouvoir les précieuses valeurs que sont l’excellence, le dépassement et le plaisir. »

Compétition relevée

Encore cette année, ce sera plus de 400 joueurs de 26 équipes différentes qui se disputeront les honneurs d’un des plus importants tournois scolaires au Québec. Les catégories en action seront celles des M12-M13-M15 mineur et M15 majeur. L’organisation des SPHINX de l’École secondaire de RDL, qui compte plusieurs joueurs des environs dans ses rangs, aura quatre équipes représentées lors de la Classique. Les matchs de rondes préliminaires débuteront ce vendredi 7 décembre. La tenue de toutes les finales, elle, aura lieu le dimanche 9 décembre au Stade de la Cité des Jeunes de RDL.