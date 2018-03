Une troisième édition pour la Course de la rivière Ouelle.

Crédit photo : Courtoisie

La 3e édition de la Course de la rivière Ouelle se tiendra le dimanche 1er juillet prochain au cœur du village de Rivière-Ouelle.

Encore une fois, cinq parcours sont offerts sur le tracé qui longe les méandres de la rivière. L’an dernier, pas moins de 400 personnes de tout âge y ont participé. Cette année, les organisateurs visent les 600 participants. Il est possible de s’y inscrire dès maintenant.

Cet événement est rendu possible entre autres grâce à 45 généreux commanditaires. Pour une troisième année consécutive, Tourbières Lambert est le commanditaire principal de la Course de la rivière Ouelle. La période d’inscription est maintenant ouverte, et il est possible de s’inscrire via le nouveau site Web de la Course : www.coursedelariviereouelle.com. Les participants qui s’inscrivent avant le 1er juin recevront un chandail gratuit.

L’événement, sanctionné pour une 2e année consécutive par la Fédération québécoise d’athlétisme, est organisé dans les moindres détails afin de répondre aux exigences de qualité et de sécurité de la mention de niveau argent. Le parcours est chronométré électroniquement par la firme SportStats, qui utilise une technologie à la fine pointe. Un service de garderie ainsi que des modules d’amusement pour les enfants seront offerts sur place gratuitement. Chaque participant recevra une médaille, et les vainqueurs de chaque catégorie pourront monter sur le podium Lambert.

Mentionnons que tous les surplus annuels de la Course sont versés à un fonds réservé au projet « Enfants de Rivière-Ouelle ». Ce fonds vise à acquérir des équipements sportifs pour les jeunes de la municipalité.