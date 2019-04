Trois projets d’aqueduc iront de l’avant au Kamouraska

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Les projets d’aqueduc et d’égout de trois municipalités sont en voie de se réaliser au Kamouraska. La date de début des travaux à confirmer.

À Saint-Germain-de-Kamouraska, le projet évalué à 4,6 M$ consiste en la mise aux normes de la tuyauterie du réseau d’aqueduc et la réfection des égouts pluviaux. Au passage, une cinquantaine de résidences du périmètre urbain doivent être branchées au réseau d’égout.

Comme le souligne le maire de la Municipalité, Daniel Laplante, il est trop tôt pour confirmer une date de début des travaux. Saint-Germain attend toujours une réponse du ministère des Affaires municipales afin d’autoriser le règlement d’emprunt. « On espère toujours que le projet soit subventionné à hauteur de 80 %. Une participation du ministère des Transports est aussi à prévoir étant donné qu’on touche une de leur route », ajoute-t-il.

Kamouraska

À Kamouraska, la Municipalité est maintenant prête à lancer le processus d’appel d’offres pour son projet de construction d’une usine de traitement des eaux sur le chemin Lévesque, en bordure de l’autoroute 20. Avec Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska était du nombre des municipalités kamouraskoises à déplorer le non-respect des délais prescrits par le ministère de l’Environnement lui-même pour délivrer les certificats d’autorisation (CA) permettant de lancer le processus d’appel d’offres. « Nous avons reçu notre CA. Les résolutions sont passées et on peut maintenant aller de l’avant. Si tout va bien, on pense être en mesure d’accepter les soumissions en mai », d’indiquer le maire, Gilles A. Michaud, qui n’a pas voulu s’avancer sur une date de début des travaux.

Évalué à 3,5 M$, le projet de Kamouraska inclut également le branchement d’une quinzaine de résidences de la route de Kamouraska au réseau d’aqueduc. Rappelons que plusieurs d’entre elles vivent de grosses problématiques d’approvisionnement en eau depuis plusieurs années avec leurs puits artésiens.

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Après plusieurs mois d’attente, Sainte-Anne-de-la-Pocatière est également du nombre de celles qui ont reçu leur certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement, de confirmer une employée de la Municipalité. Son projet implique de relier le secteur de la route 132 et du Carré Saint-Louis au réseau d’aqueduc et d’égout de la Ville de La Pocatière. Le tout est évalué à plus de 12 M$.