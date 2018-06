Trois membres du CPA St-Pascal gagnants au gala méritas de l’ARPAEQ

Samedi le 16 juin dernier avait lieu à Rimouski le congrès annuel et l’AGA de l’ARPAEQ (Association Régionale de Patinage Artistique de l’Est du Québec). Plusieurs membres du conseil d’administration du CPA de Saint-Pascal et quelques entraineurs ont pris part à cette journée. De plus, la journée était suivie d’un souper méritas réunissant tous les clubs de la région (La Pocatière à Gaspé). Trois membres du club étaient en nomination et elles ont toutes remporté le trophée dans leur catégorie respective. Kelly-Ann Massé, Patineuse STAR niveau 1 à 3 de l’année, Delphine Michaud, entraîneuse de relève de l’année et Stéfany Pelletier, entraîneuse de l’année.