Trois hommes exceptionnels vous feront chanter et rire en décembre

Crédit photo : Courtoisie

Planifiez vos sorties de décembre et venez rencontrer trois hommes aux mille talents qui sauront vous faire chanter et vous faire rire. Il s’agit de nul autre que de Sylvain Cossette, d’Henri Godon et d’Anthony Kavanagh.

Sylvain Cossette et ses musiciens vous feront revivre les années 80 avec les succès de U2, de The Police, de Duran Duran, de Hall & Oates, de David Bowie, de Prince, de Depeche Mode et de plusieurs autres. Dépêchez-vous de mettre la main sur vos billets pour le samedi 8 décembre 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

En compagnie de son Bedon Band, Henri Godon joue avec humour et poésie des chansons inspirées du quotidien des enfants. Toute la famille aura un plaisir fou à se dandiner aux rythmes de cette fête présentée le dimanche 9 décembre à 14 h.

Dans son nouvel opus, Anthony Kavanagh dévoile ses différents visages et talents. Ceux que vous connaissez : le fou imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur; et ceux que vous connaissez moins : le petit garçon curieux, le papa, et surtout, l’homme. Un spectacle drôle et décalé à voir le samedi 15 décembre 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Procurez-vous vos billets sans tarder au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866 641-5799, chez Jean Coutu Montmagny et en ligne au www.adls.ca.