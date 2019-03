Trois champions régionaux en judo

Crédit photo : Courtoisie

Le 17 mars se tenait au Cégep Lévis-Lauzon le championnat régional de la Capitale, de l’Estrie et de la Mauricie qui regroupait plus d’une centaine de participants dans les catégories U-10 à U-16 et un tournoi par « pool » pour l’accumulation de points pour la ceinture noire.

L’équipe Élite-Avantis du club Judo-La Pocatière était représentée par huit judokas avec une récolte de six médailles, dont trois sont revenus avec le titre de champion régional. D’abord dans la catégorie U-12 moins 43 kg, Charles Dubé de Saint-Onésime a remporté l’or avec une fiche parfaite, tout comme Justin Lizotte et Omar Mazouzi de La Pocatière chez les U-14 dans leur catégorie de poids.

Une médaille d’argent a été gagnée par Mathis-Olivier Lizotte de La Pocatière dans la catégorie U-12 moins 33 kg. Pour leur part, Marc-Antoine Pelletier s’est sauvé avec la médaille de bronze chez les U-12 moins 30 kg, ainsi que sa sœur Marie-Jeanne Pelletier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière chez les U-14 moins 40 kg. Quant à Olivier Michaud, ceinture marron U-18, il affrontait des seniors pour l’accumulation de points en vue de la ceinture noire. Il a terminé avec 15 points. Finalement, Mégan Lévesque de Saint-Pacôme, ceinture orange/verte, affrontait des ceintures vertes expérimentées, mais n’a pu connaître la victoire.