C’est avec la collaboration des organismes, Soupe au Bouton, Hop la vie, le centre d’entraide familiale que l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, accompagnée de leur Gang d’ImpliquÉes, organisent trois autres Récolte du partage.

La première se tiendra le jeudi 27 septembre, devant le Marché Tradition du Magasin COOP de Saint-Pamphile, la deuxième sera le samedi 29 septembre de 9 h à 15 h devant l’épicerie Tradition de Saint-Paul-de Montminy, puis la troisième se déroulera entre 9 h et 18 h le samedi 29 septembre entre 8 h 30 et 16 h dans le stationnement du IGA Magasin COOP La Paix de Saint-Jean-Port-Joli.

Aussi, tous ceux souhaitant donner leur surplus de jardins pourront aller les porter, de même que ceux qui achètent des fruits et légumes dans les épiceries pourront offrir ce don. Ces fruits et légumes seront redistribués à des personnes et familles dans le besoin des MRC de L’Islet et de Montmagny.