Troc tes fringues c’est bientôt

Crédit photo : Courtoisie

L’activité d’échange de vêtements, «Troc tes fringues» refait surface pour une nouvelle édition à la salle communautaire de la Maison Joly, au 318 rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli, le vendredi 12 octobre de 13H00 à 18H00 et samedi le 13 de 10H00 à 15H00.

Lors des éditions précédentes, l’activité rassembleuse avait suscité la participation de plus de 230 personnes et d’une vingtaine de bénévoles impliqués à la cause. Des milliers de lb de vêtements de deuxièmes mains ont été collectés puis redistribués aux participants présents ainsi qu’aux familles de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny et du Kamouraska.

Les personnes intéressées peuvent apporter leurs vêtements au moment de l’activité ou pendant la semaine précédente. Une boîte de dépôt sera installée au local 6 de la Maison communautaire Joly. Lors de la journée, des bénévoles seront présents pour assurer la réception de la marchandise et le bon déroulement de l’activité. Café et collations seront offerts gratuitement sur place.