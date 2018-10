Triste fin pour une jeune fille de 17 ans

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Kelly Charest, 17 ans de La Pocatière, a perdu la vie dans le terrible accident survenu sur l’autoroute 20 mercredi soir à La Pocatière. Elle revenait de souper chez sa mère et retournait à son appartement de Saint-Pamphile lorsque le drame s’est produit.

« On ne le réalise pas, on ne le croit pas », a résumé Jessie Carrière, sa belle-sœur depuis 10 ans. Selon ses proches, le conducteur de la voiture, le copain de Kelly Charest, aurait donné un coup de volant en voulant éviter une vanne qui se tassait vers son véhicule. Il aurait ensuite fait des tonneaux sur le terre-plein avant de percuter une voiture qui circulait sur l’autoroute dans l’autre voie. Le conducteur de ce véhicule est aussi décédé, il s’agit d’Alain Dion, 63 ans, de Matane. Quatre personnes au total ont aussi été blessées.

Alexandra Miville, la sœur de Sébastien Miville, le copain de Kelly Charest, perd une belle-sœur et amie. « C’était une fille souriante, qui aimait la vie, toujours là pour les autres. Ça fait mal de savoir qu’elle ne sera plus là et que je ne pourrai plus rien faire pour la faire sourire », a-t-elle indiqué.

Plusieurs amis ont laissé des messages d’incrédulité et d’amour sur la page Facebook de la jeune fille. Son amie Jessica Roussel s’ennuiera de sa joie de vivre. « Elle était toujours partante pour tout. Tout va me manquer chez elle », a-t-elle indiqué.

L’enquête est en cours du côté de la Sûreté du Québec pour déterminer avec exactitude les causes de l’accident.