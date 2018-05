Triple disparition à Mont-Carmel

La Sûreté du Québec recherche trois individus portés disparus depuis mardi dans le secteur de Mont-Carmel dans la région de Kamouraska.

Léon Drapeau, 75 ans, de Mont-Carmel, son neveu Pierre Barrière, 57 ans, et une autre personne qui se prénommerait « Ronnie », ces deux derniers de Montréal, ont été vus pour la dernière fois hier midi à Mont-Carmel. Les trois hommes auraient quitté à bord du véhicule de monsieur Drapeau, et le véhicule des deux autres hommes est demeuré à Mont-Carmel.

“Il devait venir me chercher à 15h00, ce n’est jamais dans son habitude en 33 ans de ne pas être là”, a dit sa conjointe Céline Lévesque, qui l’a attendu avant de finalement appeler la police. La femme n’a pas dormi depuis. “Je ne suis même pas encore capable (de dormir)”.

Selon elle, son conjoint, son neveu et son ami avaient planifié d’aller faire un tour dans le bois, mais elle ignore si c’était en direction du Lac de l’Est, de rivière Manie ou lac Castor. Les proches et la famille tentent tout pour les retrouver. Un hélicoptère survole le secteur et les policiers ont ratissé les secteurs en VTT. Madame Lévesque invite les gens à garder l’œil ouvert.

Les disparus se déplaceraient à bord d’un véhicule de type mini fourgonnette de marque Ford Freestar de couleur grise 2005, immatriculé X42 ERR.

Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité, car au moins un d’entre eux doit prendre des médicaments, mais ne les a pas en sa possession.

Toute personne qui apercevrait ces individus est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retracer ces individus peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.