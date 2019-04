Treize Coupes Avantis pour de jeunes judokas

Crédit photo : Courtoisie

Le dimanche 28 avril se tenait à l’École polyvalente de La Pocatière l’édition avril 2019 de la Coupe Avantis organisée par le Club Judo-La Pocatière avec la participation du club Judotani de Rivière-du-Loup. Huit judokas du Kamouraska ont remporté une coupe Avantis.

Chez les U-8, Philibert Gagnon, et chez les U-10, Arnaud Dionne, Naomie Pelletier-Bélanger, Ryan Trudel, Philippe Landry, Oscar Dufresne tandis que Bobby Lévesque et Benjamin Beaulieu faisaient de même dans la catégorie U-12 et dans leur poids respectif.

Bobby Lévesque s’est imposé avec une fiche parfaite pour 30 points, suivi de Benjamin Beaulieu 27, Ryan Trudel 21 et 20 points pour Arnaud Dionne et Oscar Dufresne.