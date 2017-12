Les travaux du projet d’Est-Nord-Est débuteront l’été prochain

Crédit photo : Courtoisie

La firme Bourgeois/Lechasseur Architectes a été sélectionnée pour réaliser les nouveaux quartiers d’Est-Nord-Est, résidence d’artistes (ENE). Le début des travaux est prévu pour l’été 2018.

Fondée par les architectes Olivier Bourgeois et Régis Lechasseur, la firme Bourgeois/Lechasseur a réalisé, depuis sa création, des projets à caractère résidentiels, commerciaux et publics. Sélectionnée à l’unanimité pour sa compréhension de la mission d’ENE, la firme s’est aussi distinguée par sa conception architecturale ouverte sur le monde et sensible à l’intégration du bâtiment dans son environnement.

Le projet d’architecture consiste à construire, à même les lieux actuels du centre, un nouveau bâtiment pour l’accueil d’artistes et d’auteurs/es en art actuel en résidence de recherche et de création. À la suite du concours lancé au début septembre dernier, 22 dossiers ont été reçus.

Un projet de 3,1 M$

Après 10 ans de travail en vue de ce grand projet d’immobilisation, l’équipe d’ENE annonçait en juin dernier la construction en 2018 du bâtiment neuf dans lequel le centre établira ses quartiers.

Ce projet de près de 3,1 M$ est rendu possible grâce aux nombreux donateurs qui ont permis d’amasser 200 000 $ ainsi qu’à l’aide financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec (2,3 M$) et de Patrimoine canadien (600 000 $).

« Ce nouveau bâtiment permettra au centre de développer une résidence d’hiver et d’accueillir en continu des artistes et des auteurs/es en art actuel », a souligné Dominique Boileau, directrice générale d’ENE.