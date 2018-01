Des travaux prévus et d’autres inattendus à Saint-Onésime-d’Ixworth

Crédit photo : Maxime Paradis

Le cocktail de pluie et de neige tombé les 12 et 13 janvier derniers a particulièrement abîmé une partie de la Route Drapeau et du Chemin d’Ixworth à Saint-Onésime. Des travaux inattendus qui s’ajoutent à d’autres prévus au pont des Sentiers d’Ixworth.

C’est dimanche matin que le maire de la Municipalité, Benoît Pilotto, a constaté les dégâts occasionnés par les intempéries sur plusieurs sections de ces deux routes qui mènent au Chalet d’Ixworth à Saint-Onésime. « Il y a eu de la pluie pendant une journée, suivie d’une accumulation de neige d’environ 30 cm. C’est ce qui a fait déborder les fossés sur les chemins », d’indiquer M. Pilotto. Un débordement similaire est survenu également sur la Route du Collège, où se situe le chalet du Club Hiboux.

Depuis lundi, des travaux ont permis de réparer l’essentiel des tronçons touchés. Un seul d’entre eux demeure toutefois problématique, sur le Chemin d’Ixworth. « La pelle mécanique va rester jusqu’à ce que les fossés soient recreusés et que le niveau de La Grande Rivière n’aura pas baissé », de préciser M. Pilotto.

S’il ne peut toujours pas évaluer le coût des travaux, le maire précise que la Municipalité dispose d’un fonds d’urgence pour intervenir dans ce genre de situation.

Pont des Sentiers d’Ixworth

Au chapitre des travaux prévus, ceux qui doivent permettre la reconstruction du pont donnant accès aux Sentiers d’Ixworth, face au Chalet d’Ixworth, doivent débuter sous peu. Ils sont évalués à près de 44 000 $. « Le contrat a été octroyé le 15 janvier. Les travaux doivent être réalisés avant la fin du mois de février », de mentionner le maire.

En ce qui concerne les deux autres ponts fermés sur le territoire d’Ixworth, M. Pilotto précisait que ceux-ci appartenaient à des privés et qu’ils n’étaient pas jugés prioritaires par l’administration municipale, pour le moment. « Nous avons d’autres projets que nous voulons mener à terme avant, comme la poursuite des travaux dans le Chemin du Vide, la réfection de la cabane de la patinoire et compléter le Parc intergénérationnel », citait-il, à titre d’exemple.