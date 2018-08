Les travaux prêts à démarrer à la future Maison du Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

Les travaux de la future Maison du Kamouraska pourront bientôt débuter. Une pelletée de terre officielle en présence des dignitaires a eu lieu le 21 août en après-midi sur le site de l’actuelle maison touristique à La Pocatière.

Ce projet évalué à 2,3 M$ nécessite la démolition de l’actuelle maison touristique pour la remplacer par un bâtiment qui inclura un nouvel accueil touristique, la halte-marine et une salle immersive vidéo sur 360° présentant le Kamouraska sous différents aspects. Les travaux seront réalisés par Kamco Construction de La Pocatière. « Nous sommes très heureux de constater que les entreprises de chez nous sont suffisamment compétitives pour remporter des appels d’offres publics du genre. Nous savons que ce type de contrat est souvent très convoité », d’indiquer le préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy.

Les travaux qui doivent débuter autour du 4 septembre causeront une fermeture prématurée de la maison régionale touristique le dimanche 2 septembre prochain. Toutefois, tout l’accès au fleuve et les infrastructures récréatives situées à proximité doivent demeurer accessibles durant les travaux. La livraison du bâtiment est prévue pour juin 2019 et il offrira un design contemporain mariant le bois et une fenestration maximale ouverte sur le fleuve.

Une fois les travaux terminés, la Maison du Kamouraska sera ouverte trois saisons, mais de façon plus prolongée que l’actuelle maison touristique régionale. « La volonté est là pour l’opérer à longueur d’année. Le bâtiment sera conçu en conséquence, mais les considérations financières nous empêchent de le faire pour le moment », d’expliquer Yvon Soucy.

De son côté, la directrice générale de Promotion Kamouraska, Mme Pascale Dumont-Bédard, ajoutait que la Maison serait aménagée de telle sorte qu’il y aura des toilettes et une source d’eau accessible de l’extérieur pour les gens qui pratiquent des activités récréatives dans la Grande-Anse.