Des travaux pour faciliter la marche sur la 9e Rue et la 6e Avenue à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Les 6e Avenue et 9e Rue à La Pocatière changeront considérablement. La chaussée sera rétrécie avec des nouveaux trottoirs et des avancées de trottoirs et des îlots seront créés au centre de la rue, en plus des traverses de piétons, pour assurer la sécurité des marcheurs.

Le coût total de la facture sera de près de 300 000 $. Le gouvernement du Québec a accordé 140 000 $ à la ville en subvention. Le projet vise à améliorer le circuit de marche urbain déjà en place. Le but est qu’il soit plus facile de se déplacer à pied sur ces deux rues, particulièrement entre les terrains sportifs et de loisirs. C’est ce que souhaitait la population lors de consultations.

«On est en démarches d’appels de propositions, on espère faire les travaux sur la 9e Rue cet été et la 6e Avenue l’été prochain», a précisé le directeur général de la ville de La Pocatière Daniel Chabot.

Le problème au niveau de la sécurité sur la 9e Rue particulièrement était que la rue très large favorisait la vitesse des véhicules. Avec les îlots au centre et le rétrécissement de la chaussée, on espère que la circulation soit ralentie au bénéfice des piétons.