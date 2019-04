Les travaux débutés pour la Halte de la Seigneurie

Crédit photo : Courtoisie

Les travaux de construction de la nouvelle Halte Routière de la Seigneurie qui sera située à la sortie 430 de l’Autoroute 20 à Saint-Roch-des-Aulnaies sont maintenant officiellement débutés.

Le projet des promoteurs David Duperron et Raphaël Tremblay, construit par l’entrepreneur reconnu dans la région M. Luc Lemelin de Construction Citadelle inc, prévoit ouvrir ses portes au public en juillet 2019.

Tel que prévu, il y aura une station-service Shell et un dépanneur SuperSoir ainsi qu’un restaurant opéré et détenu par M. Raphaël Tremblay et M. Vincent Bérubé. Le concept final et le nom de restaurant devraient être dévoilés sous peu. Il est à noter que les concepteurs des plans du restaurant, la firme Steve Girard Designer, sont également reconnus pour avoir réalisé les concepts de Chocolat Favori et de Topla.

M. Vincent Bérubé est un homme d’affaires bien connu de la région. Ce dernier a une grande expérience de restauration et détient le restaurant sportif BURO Grill & Bar de La Pocatière. Il a également récemment été nommé nouveau président de la Chambre de Commerce Kamouraska-L’Islet.