Transformez votre passion en profession à l’ITA

Crédit photo : Courtoisie

Les passionnés d’agroalimentaire qui désirent fréquenter le campus de La Pocatière de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) doivent s’inscrire d’ici le 1er mars au sracq.qc.ca.

Au total, cinq programmes sont offerts sur le campus de La Pocatière : Technologie des productions animales; Technologie des procédés et de la qualité des aliments; Technologie de la production horticole et de l’environnement — Profil en techniques d’intervention en agroenvironnement; Gestion et technologies d’entreprise agricole — Nouveaux profils en production biologique laitière, monogastrique ou polygastrique et cultures végétales associées; et Techniques équines.

De plus, des programmes DEC-BAC et des passerelles avec le secteur universitaire permettent aux diplômés de l’ITA de poursuivre leurs études à l’université dans de nombreux programmes, tout en se voyant reconnaître des unités universitaires pouvant représenter jusqu’à une année d’études au premier cycle.

Étudiant d’un jour

Pour confirmer un choix de programme, les futurs étudiants sont invités à vivre la formule « Étudiant d’un jour. » De nombreuses dates sont fixées pour chaque programme et l’inscription se fait au ita.qc.ca. Sur ce site, les personnes intéressées trouveront aussi plus de détails sur les programmes d’études, les métiers accessibles et les taux de placement ainsi que de l’information sur la procédure d’admission et les critères d’admissibilité.