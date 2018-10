Transformation majeure pour la bibliothèque de La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Fermée depuis lundi, la bibliothèque municipale de La Pocatière sera complètement transformée dans les prochaines semaines. À terme, elle doit devenir une bibliothèque fonctionnant sous le principe d’un espace cocréatif et collaboratif.

Cette transformation est le fruit d’une consultation réalisée auprès de la population qui suggérait de faire du lieu un endroit de rencontre et de réseautage. Pour ce faire, tout l’espace occupé actuellement par la bibliothèque sera réaménagé. « Ça s’inscrit dans la mouvance des bibliothèques troisième lieu où l’aménagement est plus convivial afin d’inciter les gens à s’y retrouver pour lire ou travailler », d’expliquer la coordonnatrice, Julie Garon.

Dans le cadre de ces travaux, cinq nouveaux espaces seront aménagés, dont un dévoué aux livres et à la lecture et un autre aux expositions. Un coin jeunesse et famille, un lieu de rencontre et une aire multimédia avec casques de réalité virtuelle sont également prévus. La salle d’exposition actuelle, adjacente à la bibliothèque, sera convertie en salle multifonctionnelle où il sera possible d’y tenir différentes activités ou ateliers, en lien ou non avec la lecture. « C’est sûr que ça risque de bousculer les habitudes de certaines personnes qui étaient peut-être plus habituées à fréquenter la bibliothèque dans le silence. Mais le renouveau qu’on amène s’inscrit dans le courant actuel de ce qu’on observe dans le réseau des bibliothèques », d’ajouter le maire de La Pocatière, M. Sylvain Hudon.

Outre les rénovations et le réaménagement du lieu, Julie Garon mentionne que les usagers de la bibliothèque auront accès à la même collection de livres que par le passé, dès la réouverture prévue le 7 janvier 2019. « Les seuls changement seront du côté des livres en gros caractères et ceux en anglais qui seront disponibles sur demande et les CD, DVD et cassettes VHS qui eux seront retirés », précisait-elle.

Évalués à environ 150 000 $, les travaux ont été confiés à l’entreprise Kamco Construction de La Pocatière.