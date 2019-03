« Sur les traces de Monet et Van Gogh. »

Crédit photo : Jean Gladu

Bien connu pour son implication dans le développement culturel de Saint-Germain et Saint André, l’artiste québécois Jean Gladu prenda la relève pour la prochaine exposition à la Mosaïque, bibliothèque municipale de La Pocatière.

Le comité d’exposition de La Pocatière invite à rencontrer cet artiste et à découvrir ses œuvres lors du vernissage de son exposition, formule 5 à 7, jeudi 4 avril prochain. Pour compléter cette offre culturelle, M. Gladu donnera une conférence sur Monet et Van Gogh, les lieux qu’ils ont fréquentés et leurs nombreux dessins peu connus, le samedi 11 mai de 10 h à 11 h 30. Suivra dans l’après-midi (13 h 30 à 16 h) un atelier de dessin à la manière de Van Gogh, ce qui pourra nous conduire vers une création personnelle.

Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu’au 13 mai aux heures d’ouverture de la bibliothèque.