Toute une performance pour les élèves de l’École de danse Chantal Caron

Crédit photo : Courtoisie

Le 13 et 14 avril dernier, une délégation de 35 danseuses de l’École de danse Chantal Caron présentait 7 numéros dans le cadre de la compétition «5-6-7-8 Showtime» à La Malbaie.

Le rendez-vous avait lieu dans le grand établissement hôtelier du Fairmont Manoir Richelieu. Une fin de semaine haute en émotions aux dires de la coordonnatrice générale et directrice artistique Éléonar Caron St-Pierre. En effet, deux groupes sont arrivés en première place et ont reçu une invitation à la Coupe du Monde qui aura lieu au Mont-Tremblant au cours de l’été ! Il s’agit du groupe de Développement 1 qui interprétait une chorégraphie de Mélanie Bourgault intitulée « Le temps d’un violon » et du groupe de Développement 3 qui interprétait une chorégraphie d’Éléonar Caron St-Pierre intitulée « Différentes ». Le duo « Sœur » interprété par Mathilde Gendron et Myriam Anctil chorégraphié par Mélanie Bourgault s’est aussi mérité une première place.

Le groupe de Développement 2 a obtenu une 2e position avec « Moi Moi Moi « une création d’Éléonar Caron St-Pierre. Les solos d’Ariane Castonguay, de Florence Garceau Caron et de Rosalie Létourneau se sont mérités dans le même ordre la 2e, 3e et 4e place.

L’école de danse tient à féliciter ses professeurs et tous ses élèves pour leur magnifique performance ainsi que leurs parents qui les supportent assidûment. Un merci spécial à l’enseignante Audrey St-Pierre pour la préparation technique des interprètes.

Ces chorégraphies feront partie du spectacle « Terra » de l’École de danse Chantal Caron qui sera présenté à 3 reprises le vendredi 25 et samedi 26 mai prochain au centre Go de Saint-Jean-Port-Joli.