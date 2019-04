Le Tournoi des 8 clôt la saison 2018-2019 de l’aréna de Saint-Pamphile

Crédit photo : Courtoisie

C’est en début de soirée le 8 avril dernier que la saison 2018-2019 de l’aréna de Saint-Pamphile a pris fin avec la dernière finale du traditionnel Tournoi des 8. Toute la fin de semaine, 42 équipes composées de sept joueurs et d’un gardien de but se sont affrontées pour obtenir une place en finale de leur catégorie.

Provenant de la région, mais aussi de l’extérieur, les équipes ont attiré de nombreux spectateurs. Le hockey scolaire devenant de plus en plus populaire, l’aréna accueillait chaque semaine les pratiques du hockey parascolaire de l’école Saint-Joseph ainsi que celles des équipes de premier et deuxième cycle de l’École secondaire La Rencontre. Quelques tournois inter-écoles ont également eu lieu dans l’année.

Bref, ce fût une saison mouvementée et le printemps qui s’en vient le sera tout autant. En effet, de gros travaux seront en cours à l’aréna, soit le remplacement du système de réfrigération pour lequel une aide financière a été accordée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.