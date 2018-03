Un tour du monde en une ville, Londres

Crédit photo : Maxime Paradis

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Voyage La Pocatière vous proposent Londres, un tour du monde en une ville, avec Les Grands Explorateurs, le dimanche 25 mars à 16h.

Londres offre un splendide tour du monde résumé en une seule ville. Sixième ville française avec son demi-million d’expatriés de l’hexagone, encore aujourd’hui elle enchante et fascine. Vincent Halleux propose un voyage haut en nostalgie, parsemé de mystères, d’ombres et de lumières. Fasciné par la ville de Londres depuis son plus jeune âge et ne pouvant résister à son appel, il vous invite à cette balade mémorable entre tradition et modernité.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.