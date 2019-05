Tour du chapeau pour les ensembles musicaux de la Polyvalente

Crédit photo : Marie-Andrée Lagueux

Les élèves de l’École polyvalente de La Pocatière évoluant dans ses trois ensembles musicaux ont réalisé un véritable tour du chapeau en obtenant tous la note d’or dans leur catégorie, au terme de la 90eédition du Festival des harmonies et orchestres symphoniques tenue à Sherbrooke, du 16 au 19 mai derniers.

Ce « tour du chapeau », comme l’a qualifié Julie Lizotte, enseignante en musique et responsable de ces trois ensembles musicaux de l’École polyvalente, vient conclure une année couronnée de succès pour l’Harmonie, le Stage Band et le Drumline. « Les jeunes de l’Harmonie et du Stage Band s’étaient déjà très bien démarqués en terminant 3es lors d’une compétition tenue à Boston, récemment. Dans le cas du Drumline, le festival de Sherbrooke correspondait en leur première participation à une compétition officielle », rappelle-t-elle.

Outre la mention « or » attribuée aux trois ensembles lors du plus important festival du genre au Québec, qui est attribuée en fonction de l’ensemble de la présentation, l’Harmonie, qui rassemble 32 élèves, et le Stage Band, composé de 15 jeunes, ont également terminé en 1reposition face à leurs concurrents au chapitre des notes cumulées. De son côté, le Drumline, constitué de seulement 10 musiciens, s’est classé en 2eposition. « Avec un résultat pareil, je crois bien qu’on aura plus de jeunes alignés dans le Drumline l’an prochain. Déjà, on sent de l’intérêt chez les élèves depuis notre retour de Sherbrooke », de confier l’enseignante.

Grosse année

Comme le souligne également Julie Lizotte, la dernière année ayant été riche en défis de toute sorte, autant pour elle que pour ses élèves, ces récompenses arrivent comme une « cerise sur le sundae », confie-t-elle. Dans son cas, il s’agissait d’un retour à l’enseignement au secondaire après 18 années passées au primaire. « C’était un beau défi de poursuivre ce qui avait été réalisé par Christian Roussel et les élèves ces dernières années », a-t-elle indiqué.

De plus, elle mentionne que toutes ces récompenses récoltées lors des compétitions des dernières semaines s’ajoutent à une année où les trois ensembles musicaux ont réalisés plus d’une quinzaine de prestations au courant de l’année, dont une avec le Groupe vocal Mouv’ Anse, une autre avec les Voltigeurs de Québec et une très remarquée lors de parade de l’Halloween à La Pocatière en octobre dernier. « La performance de nos jeunes dans les trois ensembles musicaux est la démonstration que lorsqu’ils sont passionnés par quelque chose, ils n’hésitent pas à travailler fort et s’investir. C’est comme ça qu’on les garde accrochés à l’école et qu’ils alimentent leur persévérance scolaire », conclut-elle.