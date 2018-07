Une tour de l’innovation unique pour la prochaine saison touristique

Crédit photo : Courtoisie

Le Musée de la mémoire vivante projette d’installer une structure unique au pays qui pourra être vue de la route 132 et menant à un belvédère à Saint-Jean-Port-Joli.

La tour de l’innovation remplacera un escalier permettant d’accéder au sommet de la falaise où est aménagé le belvédère, non loin du musée. L’escalier a été construit en 1991 et a atteint la fin de sa vie utile.

« Nous avons demandé à trois entreprises de nous soumettre un projet innovant. Nous avons exigé que le bois soit utilisé », raconte le directeur du musée Jean-Louis Chouinard.

La proposition d’Art Massif structure de bois a été retenue. L’entreprise marquera le paysage avec une structure de bois rappelant le savoir-faire et l’héritage des grands bâtisseurs et innovateurs régionaux. « En fait, c’est une sorte d’hommage aux innovateurs », résume le directeur.

« L’accueil est très positif. Les gens disent un gros Wow! » – Jean-Louis Chouinard

Le mode de construction utilisé pour la structure de la tour est européen et se nomme résille. Ceci permet d’utiliser des sections de bois de plus petite dimension et donne un résultat visuel plus léger qu’une construction standard. La tour sera haute de près de 70 pieds. La tour et l’aménagement permettront aux visiteurs d’accéder à des témoignages de bâtisseurs et d’innovateurs par le biais de leur appareil mobile, leur donnant ainsi un aperçu de ce qu’ils peuvent découvrir à l’intérieur du Musée.

Il faut dire qu’on estime que 400 000 personnes passent par cet endroit de la route 132 de mai à septembre.

Le projet coûtera 300 000 $, dont 75 000 $ devrait provenir d’une campagne de financement. Les gens peuvent « acheter des marches » à partir de 125 $ selon leur taille ou leur emplacement.

La tour de l’innovation sera construite en usine et l’assembler en sections sur place. On espère l’inaugurer au début de la saison touristique prochaine, donc en juin 2019.