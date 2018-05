Toujours pas de date d’investiture pour le Parti québécois

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Il n’y a toujours pas de date de confirmée par le Parti québécois pour l’investiture dans Côte-du-Sud.

Questionné à cet effet, le président dans la région, Michel Forget a répondu que «la date n’avait pas encore été confirmée par nos instances centrales». Il y a quelques jours, l’ex-député néo-démocrate au fédéral dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup François Lapointe avait pour sa part affirmé qu’il ne se porterait pas candidat dans Côte-du-Sud pour le Parti québécois.

« Je suis toujours très honoré de me faire demander de retourner en politique active par des citoyens du comté. Ces gens méritent que je précise les motifs de ma décision de ne pas me présenter aux élections provinciales de 2018 », avait dit François Lapointe. Il a dit entre autres vouloir préserver sa vie familiale puisque l’action politique est exigeante.

« Je suis toujours très honoré de me faire demander de retourner en politique active par des citoyens du comté. Ces gens méritent que je précise les motifs de ma décision de ne pas me présenter aux élections provinciales de 2018. » – François Lapointe.

En juillet 2016, M. Lapointe avait appuyé publiquement M. Jean-François Lisée pendant la course à la direction du PQ après avoir contribué à l’élaboration des engagements de l’actuel chef du PQ en matière d’environnement.

« Pour être un bon candidat, il faut vouloir représenter son comté, une tâche vraiment noble que je ne refuserais pas d’assumer à nouveau un jour, peut-être, si mes concitoyens devaient m’accorder leur confiance dans quelques années. Mais il faut aussi pouvoir défendre avec sincérité les grandes orientations des membres du parti qu’on représente, sans se mentir à soi-même, et aux électeurs. Les membres du PQ sont des gens de convictions ; ils doivent être représentés par un candidat qui partage ces mêmes convictions. Je pouvais donner cette assurance au NPD de Jack Layton en 2008, puis en 2011. Je vais donc continuer à me concentrer sur ma famille et la boîte de services en relations publiques que je développe avec mon épouse depuis 2016 », a conclu M. Lapointe.

Tendances

Selon le site qc125 qui présente les tendances du vote au Québec, dans Côte-du-Sud, le Parti libéral et la CAQ seraient nez à nez avec une légère avance pour les libéraux.