Une touche d’humour pour le nouveau spectacle des 2Frères

Crédit photo : Courtoisie

Sur « La route » depuis janvier dernier avec leur plus récent spectacle, le groupe 2Frères s’amène à Montmagny le 1er novembre prochain à la Salle Edwin-Bélanger. Sonny et Érik Caouette promettent un spectacle très dynamique où le public ne verra pas le temps passer.

Ce dynamisme dont les 2Frères font mention est le fruit d’une collaboration avec l’humoriste Jeremy Demay qui est un des deux metteurs en scène de « La route. » « On voulait apporter une touche d’humour au show et Jérémy a beaucoup aidé », d’indiquer Sonny.

Comme il mentionnait, son frère et lui ont toujours adoré interagir avec le public. Cet élément, ils ont donc décidé de le pousser un peu plus à l’intérieur de ce nouveau spectacle. Au final, l’humour est, oui, plus présent, mais l’improvisation également. « La complicité est telle entre Érik et moi qu’on peut se permettre de s’aventurer pas mal où on veut. Pas besoin de se concerter au préalable, car on sait que l’autre va suivre », a-t-il ajouté.

Succès et hommages

Ayant déjà quelques succès radiophoniques derrière la cravate, les 2Frères ont cherché à trouver l’équilibre entre les chansons plus connues et leurs nouvelles compositions tirées de leur plus récent album « La route » paru en novembre 2017. « Je crois qu’on a réussi à faire un bon melting-pot des deux disques. La réaction du public est très bonne jusqu’à maintenant », de mentionner Sonny.

Pourtant plus influencés par Beau Dommage, Richard Séguin, Les Cowboys Fringants ou même La Chicane, les 2Frères avouent avoir un attachement particulier à la poésie de Francis Cabrel et à la musique des BB, groupe favori de leur mère durant leur jeunesse. L’occasion est donc belle de leur rendre hommage à l’intérieur de leur nouveau spectacle. « On réinterprète certains de leurs succès à la sauce 2Frères, un peu comme on a fait avec Les Colocs et François Pérusse dans le premier show », d’ajouter Sonny.

Procurez-vous vos billets pour 2Frères auprès des Arts de la Scène de Montmagny sur adls.ca ou au numéro sans frais 1 866 641-5799.