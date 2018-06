Toscane : Des Chianti Classico bons et pas chers, c’est possible?

Crédit photo : Maxime Paradis

Il est impensable de séjourner dans le Chianti, entre Sienne et Florence, sans visiter au moins un vignoble sur son chemin. D’une part, parce que la région en regorge. D’autre part, parce que partir à la recherche du meilleur Chianti Classico, le plus célèbre vin de cette région vinicole réputée, est une expérience en soi.

Il est tout aussi facile de trouver une bouteille de Chianti Classico sur les tablettes de la SAQ, au Québec, que de dénicher un vignoble qui en produit en Toscane. Protégé par un DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita), ou si vous préférez, une « Dénomination d’origine contrôlée et garantie », les vrais Chianti Classico sont facilement reconnaissables par le symbole d’un coq et les lettres DOCG collées à l’embouchure de la bouteille. Pour être considéré comme un réel Chianti Classico, le vin doit être composé minimalement de 80 % de Sangiovese. Le 20 % restant peut-être composé d’autres cépages de vin rouge, comme du Merlot ou du Cabernet Sauvignon.

On dit du Chianti Classico qu’il a autant la cote en Italie qu’à l’international parce qu’il est considéré comme un vin de qualité à prix accessible. Pourtant, les bouteilles « d’entrée de gamme » en vente sur les vignobles jouent souvent entre 15 et 18 €. En dollar canadien, elles coûteront en moyenne 25 $, ce qui demeure assez dispendieux pour la plupart d’entre nous. Et je ne vous parle pas ici des bouteilles de « Réserve » (Riserva) ou de « Sélection » (Gran Selezione), dont les prix sont rarement en bas de 25 €, mais qui peuvent représenter un meilleur investissement pour ceux qui sont davantage à la recherche de « vins de garde. »

Où trouver le meilleur Chianti Classico?

Parce que nous sommes tous à la recherche du meilleur rapport qualité/prix, je me permettrai ici de vous suggérer une des visites de vignoble que j’ai préférée dans le Chianti, même si je suis bien conscient qu’en matière de vins les goûts peuvent différer d’une personne à une autre.

À une trentaine de minutes au nord-est de Sienne, le vignoble Barone Ricasoli vous propose pas moins de huit visites différentes où il est possible de déguster les différents vins du domaine, de découvrir son château et de se restaurer sur place selon différentes formules. Plus vieux vignoble encore en exploitation dans la péninsule italienne (la première cuvée date 1141), le Barone Ricasoli est également le vignoble à l’origine de l’appellation Chianti Classico. Et pour quiconque s’intéresse moindrement à l’histoire de l’Italie, la visite vous permettra d’en savoir davantage sur le personnage de Bettino Ricasoli, celui qui a développé la recette du Chianti Classico comme nous la connaissons aujourd’hui et qui a joué un rôle majeur dans l’unification italienne au XVXe siècle.

Malheureusement pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Shakespeare, les visites sont seulement en anglais ou en italien, comme c’est le cas dans presque la majorité des vignobles du Chianti. Néanmoins, une virée s’impose lors de votre prochain séjour en Toscane, ne serait-ce que pour admirer la magnifique vue sur Sienne et les collines du Chianti et parce que leur vin « d’entrée de gamme » demeure un des plus abordables de la région, en plus d’être très agréable à déguster.