Du théâtre documentaire à la Salle André-Gagnon de La Pocatière

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins présentent Post Humains le mercredi 13 mars à 20 h.

Post Humains est le fruit de quatre années de recherches et de rencontres. Poussée par une condition médicale contraignante, Dominique Leclerc se met à la recherche d’alternatives aux outils médicaux désuets et dispendieux dont elle dépend. Sa quête la mène à la rencontre d’acteurs importants de la communauté cyborg et transhumaniste qui brouillent les pistes entre médecine curative et médecine d’amélioration.

C’est une pièce de théâtre à la fois instructive, ludique et pertinente que propose Dominique Leclerc. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.