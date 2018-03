La «terre à prêter» a trouvé ses maraîchères

Crédit photo : Maxime Paradis

La terre à prêter de M. Colin Bouchard, annoncée en primeur par Le Placoteux il y a près de deux ans, a enfin ses maraîchères. Installées dans la région depuis l’an dernier, Marie-Pier Michaud et Stéphanie Denault sont maintenant prêtes à lancer leur entreprise, Les jardins des Cabourons, qui doit permettre la vente de produits maraîchers cultivés de façon biointensive.

Un heureux concours de circonstances permet aujourd’hui aux deux maraîchères installées à Saint-Pacôme d’utiliser la terre de M. Bouchard pour le lancement de leur entreprise. Avant de le rencontrer, Marie-Pier et Stéphanie travaillaient sur des fermes maraîchères depuis plus de cinq ans. Elle rêvait un jour de pouvoir lancer leur entreprise dans ce domaine. « On était installée dans la région de Lotbinière et on ne pensait même pas au Kamouraska. C’est par hasard que je suis tombée sur l’article que vous avez fait sur Colin, au moment où je m’en allais consulter mes courriels sur l’ordinateur d’un ami », de raconter Marie-Pier.

C’était en mars 2017. À ce moment, M. Bouchard recherchait toujours activement des maraîchers à qui prêter sa terre, et cela, près d’un an après son premier appel dans les médias. « Oui, Colin était prêt à prêter sa terre, mais pas à n’importe qui. Il recherchait un profil précis de maraîchers », d’ajouter Stéphanie.

Avec leur projet de culture biointenvise (NDLR : Techniques de culture qui permettent d’utiliser moins de surface et de mieux rentabiliser l’espace), elles ont séduit monsieur Bouchard et un bail de cinq ans a été signé entre les deux parties. « Au début, on pensait qu’il y avait une attrape, mais non. La terre nous est réellement prêtée gratuitement pour les deux premières années et à faible coût pour les trois années suivantes. C’est une chance inouïe pour nous, car la culture maraîchère c’est beaucoup d’investissements les premières années avant de commencer à avoir du rendement », d’indiquer Marie-Pier.

Les jardins des cabourons

Après un été à travailler la terre, Marie-Pier et Stéphanie sont maintenant prêtes à lancer leur entreprise, Les jardins des cabourons, au courant du prochain été. Celle-ci doit permettre la vente de produits frais à la ferme, dans les marchés publics de la région et via le Coop des champs, qui approvisionne notamment des entreprises en restauration et des commerces de détail. Déjà, des séances d’information ont été tenues à La Pocatière et Saint-Pascal pour expliquer le concept des paniers et un service de livraison doit pallier auprès de ceux qui ne pourront pas se rendre à la ferme. « On veut vendre nos produits 18 semaines par année et bonifier les paniers avec des produits complémentaires d’autres producteurs de la région », de préciser Stéphanie.

