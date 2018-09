Terrains mal entretenus à Saint-Pacôme : Une réglementation qui manque de mordant

Crédit photo : Maxime Paradis

La sortie d’Adélard Gagné au sujet des terrains mal entretenus à Saint-Pacôme ne restera pas lettre morte. En plus d’avoir transmis le dossier à l’inspectrice régionale en bâtiment et en environnement, le maire Robert Bérubé affirme que la Municipalité se penchera sur la règlementation qui manque de mordant, selon lui.

Tout ce qu’Adélard Gagné réclame de la Municipalité de Saint-Pacôme, c’est qu’elle mette en application l’article 5 du règlement 148 sur les nuisances. Ce dernier mentionne : « Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, des pneus, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, de la terre, du sable, du gravier, des métaux ou autres objets ou matières de même nature, ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé, sauf aux endroits prévus à cette fin. »

Pour le maire Robert Bérubé, le règlement en question manquerait de mordant et serait difficile à mettre en application. « Il date de 2001 et il n’a jamais été revu depuis. Même notre directrice générale nous a mentionné qu’il était difficile à appliquer, qu’il n’avait pas assez de pogne. On s’engage à revoir notre règlementation prochainement à ce sujet. Un sous-comité va se pencher sur la question et voir ce qui peut-être fait pour lui donner plus de “mordant” », d’ajouter Robert Bérubé.

En ce qui concerne les propriétaires pointés du doigt par Adélard Gagné, Robert Bérubé ajoutait que la Municipalité interviendrait auprès des fautifs lorsque l’inspectrice régionale en bâtiment et en environnement aura émis son rapport. « Il est important de déterminer s’il s’agit réellement de détritus, ou s’il s’agit seulement de quelqu’un qui, esthétiquement parlant, ne semble pas se ramasser », déclarait-il.

Si les propriétaires en question sont dans l’illégalité, la Municipalité émettra des avis de conformité. À la fin du processus, ceux qui n’obtempèrent pas seront passibles d’amendes qui, là encore, manqueraient de « mordant » selon le maire. « Raison de plus pour qu’on se penche de nouveau sur la règlementation », concluait-il.