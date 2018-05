Un terrain sera décontaminé à Saint-Pascal

Crédit photo : Claude Hurens

Une aide financière de 93 297,05 $ est accordée à la municipalité de Saint-Pascal pour la réhabilitation d’un terrain contaminé ayant un fort potentiel de développement économique.

C’est ce qu’a annoncé le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin. Cette contribution financière au projet d’aménagement d’un terrain commercial sur le boulevard Hébert, à Saint-Pascal, représente 57 % du coût des travaux admissibles, estimé à 163 200 $.

Le terrain visé par la demande est situé au 538 boulevard Hébert, soit le terrain de l’ancien garage Astro acquis par la Ville pour non-paiement des taxes en 2014. Ce terrain étant contaminé, la Ville se doit de le décontaminer avant d’y réaliser un projet, d’où la demande d’aide financière déposée dans le cadre du programme ci-haut mentionné.

À l’origine, le projet consistait en la démolition du garage afin d’y aménager un stationnement municipal. Toutefois, le terrain, étant situé en plein centre-ville et ayant un fort potentiel de développement économique, celui-ci sera décontaminé et deviendra disponible pour accueillir un immeuble commercial qui contribuera au dynamisme du secteur.

« Nous sommes très heureux d’avoir reçu une réponse positive à notre demande d’aide financière. Cet appui financier, représentant 57 % des coûts admissibles du projet, nous confirme que nous sommes sur la bonne voie et nous aidera grandement à aller de l’avant avec notre projet », de déclarer Rénald Bernier, maire de la Ville de Saint-Pascal

Par ailleurs, le suivi des sols contaminés étant un enjeu important pour le Ministère, celui-ci demande maintenant que, dans le cadre de l’application du programme ClimatSol-Plus, les participants utilisent un système de traçabilité des mouvements de sols contaminés qui seront transportés lors des projets de décontamination. Cette mesure vise à s’assurer que des sols contaminés ne se retrouvent pas dans des lieux non autorisés, et ce, afin d’éviter des impacts néfastes sur la santé et l’environnement.