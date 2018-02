Un terrain de plus est vendu dans le parc de l’Innovation

Crédit photo : Maxime Paradis

Technologie Inovaweld vient de faire l’acquisition du terrain à l’ouest de son bâtiment actuel, dans le parc de l’Innovation à La Pocatière. L’entreprise spécialisée dans la fabrication de contenants en acier inoxydable et la sous-traitance de pièces en acier inoxydable projette y offrir davantage d’espaces de stationnements et y agrandir son usine.

Technologie Inovaweld avait déjà manifesté son intérêt pour ce terrain à la Ville de La Pocatière, il y a déjà quelques années. « La Ville nous a demandé si ça nous intéressait toujours. On a décidé de procéder à l’achat, car on occupe notre terrain actuel à 100 % de sa superficie », d’indiquer M. Bruno Morin, coactionnaire et président de Technologie Inovaweld.

Dans un premier temps, les propriétaires comptent agrandir le stationnement de l’usine qui compte plus d’une quarantaine d’employés qui travaillent selon des quarts de travail différents. « On a besoin d’espaces supplémentaires. On roule à pleine capacité actuellement, du dimanche au vendredi, sans arrêt », d’ajouter le président.

« On a besoin d’espaces supplémentaires. On roule à pleine capacité actuellement, du dimanche au vendredi, sans arrêt. » – Bruno Morin.

Quant à un éventuel agrandissement de l’usine, M. Morin mentionnait qu’aucune décision n’avait été prise en ce sens dans l’immédiat, mais que cela s’inscrivait dans la continuité des opérations de l’entreprise.

Bonne nouvelle

Pour le directeur du développement industriel à Développement économique La Pocatière (DELP), M. Joël Bourque, cette vente est une très bonne nouvelle pour le milieu économique pocatois. « Il y a des ventes régulières qui sont faites dans le parc de l’Innovation », d’indiquer le directeur, citant en exemple la construction du bâtiment locatif de Nova Biomatique l’an dernier et une autre vente de terrain qui devait permettre à une entreprise du Parc de faire un agrandissement qui ne s’est toutefois pas réalisé.

« Actuellement, il reste environ 16 000 m2 de terrain disponible dans le Parc de l’Innovation », précisait-il. Un projet de second parc industriel à l’ouest de l’usine Bombardier et du Motel Le Martinet doit justement venir combler les besoins futurs des industries désireuses de s’établir à La Pocatière, mais dont l’offre actuelle en terrain ne leur convient pas. M. Bourque rappelait que ce projet continuait de cheminer.