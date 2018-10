Temps idyllique dans la Réserve mondiale de bon temps

Crédit photo : Courtoisie

Avec le magnifique temps beau et chaud qu’a connu le Bas-Saint-Laurent presque tout l’été, la saison touristique 2018 est officiellement une réussite. La majorité des entreprises touristiques sondées au Bas-Saint-Laurent sont unanimes; elles sont toutes satisfaites de leur saison estivale.

L’offre touristique de qualité, la proximité du fleuve, les activités de plein air, l’accessibilité de la région et les campagnes de promotion ont séduit les touristes et les ont incités à venir découvrir la Réserve mondiale de bon temps.

La saison touristique 2017 avait été excellente sous tous ses aspects. Les taux d’occupation des divers hébergements, du mois de juillet et d’août, avaient atteint un taux moyen record de 79 % et 81 %. L’été 2018 ne fera pas exception à cette ascension, car tous les établissements hôteliers sondés ont connu des hausses d’occupation de leurs unités. Les chiffres officiels d’occupation des établissements hôteliers ne sont pas encore disponibles, mais tout porte à croire qu’ils seront comparables, sinon plus élevés que ceux de 2017.

Attraits

Toutes les entreprises touristiques sondées ont connu une augmentation d’achalandage de leur saison estivale; en voici quelques exemples : La Société Duvetnor a terminé sa saison estivale avec une augmentation de 7 % de fréquentation des deux îles. Depuis quelques années, l’île aux Lièvres et l’archipel des îles du Pot à l’Eau-de-Vie ont une couverture médiatique remarquable. L’ajout d’unités d’hébergement, le paysage unique, mais surtout l’exotisme et le dépaysement attirent son lot de vacanciers. La Maison Chapais a reçu 8 % de plus en visites que l’an dernier. Les différents concerts des Dimanches champêtres, l’heure du thé avec la famille Chapais et la visite des 23 pièces de la maison sont responsables de cette augmentation. La Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA) a su bien tirer avantage de la belle température. C’est 9,5 % de plus de visiteurs qui ont profité des sentiers pédestres, du camping, des randonnées en kayak de mer ou bien de l’escalade. Les amateurs de bières étaient au rendez-vous plus que jamais au Bière Fest de Rimouski avec une augmentation de près de 6 % et de 12 % pour l’édition du Bière Fest de Rivière-du-Loup.